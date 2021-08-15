Футболист оценил поединок второго тура.
Роман Яремчук, ФК Бенфика
15 августа 2021, 00:26
В рамках второго тура чемпионата Португалии Бенфика переиграла Ароуку благодаря голу и ассисту украинца Романа Яремчука.
После игры форварда признали лучшим футболистом матча и пресс-служба взяла у него комментарий.
"В начале матча было немного сложно, потому что они играли в оборонительный футбол. Но мы пытались найти пробелы, забили дважды и набрали три очка.
Болельщики довольны, и мы тоже довольны перед следующим матчем в Лиге чемпионов.
Я чувствую себя лучше с каждым днем, но физически я хочу большего. Намерен улучшить свою физическую форму, чтобы стать лучше. Благодарю болельщиков, играю для них", — резюмировал игрок.
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