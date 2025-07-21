Португалія

Молодого гравця зауважили на самому початку кар’єри.

Данський центральний півзахисник Віктор Фрогольдт має за плечима лише один повноцінний сезон у статусі гравця "дорослої" команди Копенгагена, проте на його рахунку за цей час назбиралось уже понад 62 матчів, вісім голів та шість гольових передач.

І такі показники спостерігаються вже в 19 років, тож перед нами черговий вундеркінд данського футболу.

Про це говорять не тільки в нього на батьківщині, а й провідних європейських країнах, а інтерес із боку леверкузенського Баєра, франкфуртського Айнтрахта та лондонського Тоттенгема тільки це підкреслює.

Але поки ці клуби лише готували пропозиції, португальський Порту зробив перший крок — одразу 18 млн євро + 2 млн євро, які покривають запити Копенгагена щодо власного вихованця із запасом.

І якщо решта клубів не втрутиться, то цей перехід буде узгоджено вже цього тижня.

За минулий сезон Фрогольдт провів 53 матчі, забив шість голів та віддав п’ять гольових передач.