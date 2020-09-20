Хорватский форвард может продолжить карьеру в Москве.
Марио Манджукич, Getty Images
20 сентября 2020, 13:17
Нападающий Марио Манджукич, ставший свободным агентом после ухода из Аль-Духаила в июле этого года, может перебраться в российский чемпионат.
Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний хорват близок к переходу в московский Локомотив.
Клуб согласовал с Манджукичем условия двухлетнего контракта, по которым футболист будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.
Ранее появлялась информация об интересе к хорватскому форварду со стороны Ромы и Галатасарая.