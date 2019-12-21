Испания

"Сине-гранатовые" не проиграли ни одного домашнего матча в 2019 году.

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона разгромила Алавес на своем поле со счетом 4:1.

Благодаря этой победе "сине-гранатовым" удалось в седьмой раз в истории завершить календарный год без поражений на своей домашней арене Камп Ноу.

До этого каталонцам удавалось остаться непобежденными у себя дома в 1957, 1959, 1968, 1974, 1975 и 2011 годах.

Ранее сообщалось, что Барселона забила на один гол меньше мадридского Реала за всю историю Ла Лиги.

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