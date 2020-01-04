Испания

Как и ожидалось, Марк-Андре Тер Штеген и Артур Мело не сыграют в дерби.

Тренерский штаб Барселоны определился с составом на каталонское дерби против Эспаньола, которое состоится в рамках первого тура чемпионата Испании в 2020 году.

Не смогут помочь своей команде из-за травм Тер Штеген, Артур и Усман Дембеле. Также отсутствует и Тодибо, который вскоре может перебраться в другой клуб

Заявка Барслеоны на матч против Эспаньола:

Нето, Пенья — Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Роберто, Умтити, Фирпо — Ракитич, Бускетс, де Йонг, Видаль — Месси, Суарес, Гризманн, Перес, Фати

Встреча состоится сегодня, 4 января, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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