Испания

Football.ua представляет анонс матча каталонского дерби.

В Барселоне в рамках 19-го тура чемпионата Испании состоится главное дерби Каталонии.

Эспаньол — Барселона

Суббота, 4 января, 22:00. Стадион Корнелья-Эль Прат. Арбитр – Карлос Дель Серро.

Две команды из столицы Каталонии подходят к отчетному поединку в очень разном статусе. Гости – лидеры чемпионата, хозяева – главный аутсайдер.

Эспаньол в последнем туре 2019 года умудрился проиграть Леганесу, который и был до того матча последним в таблице. Дома "попугаи" в последний раз в рамках чемпионата страны побеждали в…мае. Прошлый сезон на родном Корнелья-Эль Прат они закончили с показателем в 10 очков в последних четырех встречах, а в этом побеждали в домашних матчах только в рамках Лиги Европы (4 победы, в том числе и над Зорей).

Дела Барселоны в выездных матчах также нельзя назвать отличными. Если на Камп Ноу "блаугранас" набрали 25 из 27 возможных очков, то в гостевых встречах трижды проиграли и еще два раза сыграли вничью.

Что касается отчетного матча, оба коллектива подходят к нему с небольшими кадровыми проблемами. Эспаньол не сможет рассчитывать на Эстебана Гранеро, который в последних своих четырех матчах в чемпионате, заработал четыре желтые карточки. Теперь их у него всего пять, что значит пропуск следующего поединка.

Не поможет также и Себастьян Коршиа, у которого травма. Виктор Санчес был травмирован в последнее время, но, возможно, сможет выйти на поле в матче с Барсой. Похожая ситуация и с вингером Матиасом Варгасом. Пабло Пьятти из-за травм сыграл только в трех матчах чемпионата, но также близок к возвращению.

Главная потеря Барселоны – Марк-Андре Тер Штеген. Голкипер повредил сухожилие и точно не сыграет в дерби, а возможно пропустит еще и Суперкубок. Также из-за травмы мы не увидим на поле хавбека Артура и вингера Усмана Дембеле, к травмам которых уже успели привыкнуть. Все остальные футболисты основы на месте.

Интересные факты:

- начиная с 2011 года Эспаньол ни разу не проиграл Барсе дома, если забил хотя бы один гол.

- всего Эспаньол в XXI веке одержал три домашние победы над Барселоной.

- Барселона не проигрывает в Ла Лиге в последних семи матчах.

- Эспаньол пропустил минимум два мяча в последних 7 из 8 матчах.

Ориентировочные составы:

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эспиноза, Калеро, Вила – Дардер, Давид Лопес, Рока Варгас – Ву Лей, Кальери

Барселона: Нето – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич – Месси, Суарес, Гризманн

прогноз 0:3

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