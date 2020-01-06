Испания

В первом круге мадридский клуб продемонстрировал надежность в обороне.

В чемпионате Испании по итогам первого круга Реал пропустил 12 голов в 19 матчах.

По информации AS, это лучший результат за последние 32 года. В последний раз мадридский клуб пропускал так мало в сезоне-1987/88, когда ворота защищал Франсиско Буйо.

Сейчас основный голкипер Реала Тибо Куртуа – 16 матчей в активе.

Отметим, что в прошлом сезоне Реал пропустил 24 гола за 19 матчей.

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