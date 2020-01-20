Испания

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может выбыть на длительный срок.

Повреждение Маркуса Рашфорда оказалось серьезнее, чем ожидалось.

По информации журналиста Генри Уинтера, 22-летний футболист может пропустить от двух до трех месяцев из-за травмы.

Напомним, что Рашфорд получил повреждение в матче 1/32 Кубка Англии против Вулверхэмптона.

В текущем сезоне англичанин провел 22 матча в АПЛ: он забил 14 голов и отличился 5 результативными передачами.

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