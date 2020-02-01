Испания

Как много вы знаете о дерби Мадрида? — новый тест от Football.ua

Симеоне против Зидана, Рамос против Косты, Каземиро против Томаса — сегодня в Мадриде снова будут трещать кости по ходу битвы Реала и Атлетико.

Симеоне vs Зидан, getty images