Испания
01 февраля 2020, 10:00
Как много вы знаете о дерби Мадрида? — новый тест от Football.ua
Симеоне против Зидана, Рамос против Косты, Каземиро против Томаса — сегодня в Мадриде снова будут трещать кости по ходу битвы Реала и Атлетико.
Симеоне vs Зидан, getty images
01 февраля 2020, 10:00
Уже сегодня, 1 февраля, на Сантьяго Бернабеу пройдет классическое дерби — Реал встретится с Атлетико.
В честь легендарного противостояния Football.ua подготовил специальный квиз.
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Виталий Пасичный