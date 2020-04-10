Испания

Легендарный защитник Барселоны назвал свой топ-11 игроков.

Бывший капитан Барселоны Карлес Пуйоль составил собственную символическую сборную игроков против которых ему приходилось играть. Об этом сообщает Sky Sports.

Команда мечты Пуйола: Буффон — Дзанетти, Неста, Мальдини, Роберто Карлос — Зеедорф, Пирло, Роббен, Зидан — Дрогба, Агуэро.

Ранее другой экс-игрок Барселоны Яя Туре назвал пятерку лучших игроков, с которыми ему приходилось играть.

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