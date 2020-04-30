Испания

Клубам Ла Лиги придется немного отложить тренировочный процесс.

Испания постепенно справляется с результатами пандемии коронавируса и уже преодолела пик заболеваемости. Испанское правительство начинает постепенно снимать ограничения и разрешило испанским клубам приступить к индивидуальным тренировкам. Однако испанские клубы не смогут приступить к тренировкам 4 мая, как планировалось ранее.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, всем игрокам необходимо сначала пройти тестирование на коронавирус до начала тренировочных занятий. Эта процедура займет несколько дней, и таким образом футболисты смогут приступить к занятиям в период между четвергом и субботой.

Ранее правительство Испании представило четыре стадии возобновления футбольного сезона в Ла Лиге.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.