Испания

Форвард мог повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий Атлетико Диего Коста заявил, что из-за постоянных повреждений думал над завершением карьеры.

"Бывают моменты, когда я думаю: "Стоит ли мне по-прежнему играть?"

"Потому что я выхожу на поле и снова получаю травму. Затем, когда я смотрю футбол по телевизору, я вспоминаю, что это моя страсть и что я все еще могу выступать на высоком уровне.

"Это то, что поддерживает меня в этом спорте. Это не имеет ничего общего с деньгами или славой. Дело в том, чтобы делать то, что вам нравится, и получать удовольствие, занимаясь этим. Это моя цель", — сказал Коста The Players 'Tribune.

Ранее сообщалось, что испанский футболист в будущее трансферное окно может отправиться в Италию.