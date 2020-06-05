Каталонцы рассчитывают на обмен или продажу своих игроков.
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05 июня 2020, 13:10
Руководство Барселоны не станет выделять дополнительные средства на трансферный бюджет в будущее трансферное окно, утверждает ESPN.
По данным источника, финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сильно ударил по возможностям каталонцев.
Отмечается, что клуб рассчитывает укреплять команду за счет обмена футболистами с другими клубами или же пополнения бюджета с помощью продажи собственных игроков.
Ранее сообщалось, что каталонцы таки намерены прибрести форварда Интера Лаутаро Мартинеса, предложив деньги и своего игрока.