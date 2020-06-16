Испания

Football.ua предлагает своим читателям выбрать своего фаворита в борьбе за популярную награду.

Накануне итальянское издание Tuttosport опубликовало список молодых футболистов, которые сразятся за премию Golden Boy 2020. В этот список вошли и два исполнителя из украинской Премьер-лиги — крайний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили и хавбек Шахтера Тете.

Конечно же, победить в этой гонке у игроков Шахтера и Динамо шансов крайне мало, ведь их конкурентами являются уже состоявшиеся звезды мирового футбола. Тем не менее, сам факт попадания в этот список — неплохой аванс.

Перейдем к делу. Football.ua предлагает вам выбрать своего фаворита в борьбе за Golden Boy-2020. Мы выделили 9 главных кандидатов, а также добавили к ним Цитаишвили и Тете.

Отметим, что в прошлом году награду получил нападающий Атлетико Жоау Фелиш.