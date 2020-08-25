Испания

Новый главный тренер каталонцев не торопится проводить перестройку.

Рональд Куман сказал Серхио Бускетсу и Хорди Альбе, что в ближайшее время они будут бороться за свое будущее в клубе, сообщает As.

Источник утверждает, что тренер примет решение о судьбе обоих футболистов в процессе предсезонных тренировок.

Соглашение с Бускетсом рассчитано до лета 2023 года, у Альбы же контракт до лета 2024 год.

Напомним, что Барселона сообщила Ракитичу, Видалю и Умтити, что они должны покинуть клуб.