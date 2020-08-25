Испания

Каталонский клуб пытается улучшить свои финансовые показатели.

Барселона попросит Жерара Пике, Серхио Бускетса, Жорди Альбу и Серхио Роберто пойти на снижение заработной платы, сообщает Mundo Deportivo.

Это обуславливается не лучшим финансовым положением клуба, которое было вызвано последствиями пандемии коронавируса.

Не исключено, что любой из четырех футболистов может и вовсе покинуть команду, но Рональд Куман Решил дать шанс Бускетсу и Альбе.

Напомним, ранее Жозеп Бартомеу заявил, что зарплаты футболистов будут корректироваться без их спроса.