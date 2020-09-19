Пути клуба и Рикарда Пруны могут разойтись уже в ближайшее время.
Рикард Пруна, GEtty Images
19 сентября 2020, 09:25
Барселона ведет переговоры с главным врачом клуба Рикардом Пруной о мирном расставании, сообщает каталонское издание Sport.
Клуб хочет избежать ошибок, допущенных при расставании с Кике Сетьеном, который собрался подать на "сине-гранатовых" в суд. Поэтому сейчас идут переговоры с Рикардом об условиях ухода.
Пруна возглавлял медицинский штаб каталонцев с 1996 года. Недавно его не оказалось на клубной фотографии команды перед стартом нового сезона.
Сейчас Барселона переживает непростое время. В частности, в клубе идет процесс проверки голосов, выражающих недоверие президенту "сине-гранатовых" Хосепу Марии Бартомеу. Если проверка не выявит нарушений, будет проведено голосование, по результатам которого Бартомеу могут отправить в отставку.