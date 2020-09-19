Испания

Пути клуба и Рикарда Пруны могут разойтись уже в ближайшее время.

Барселона ведет переговоры с главным врачом клуба Рикардом Пруной о мирном расставании, сообщает каталонское издание Sport.

Клуб хочет избежать ошибок, допущенных при расставании с Кике Сетьеном, который собрался подать на "сине-гранатовых" в суд. Поэтому сейчас идут переговоры с Рикардом об условиях ухода.

Пруна возглавлял медицинский штаб каталонцев с 1996 года. Недавно его не оказалось на клубной фотографии команды перед стартом нового сезона.

Сейчас Барселона переживает непростое время. В частности, в клубе идет процесс проверки голосов, выражающих недоверие президенту "сине-гранатовых" Хосепу Марии Бартомеу. Если проверка не выявит нарушений, будет проведено голосование, по результатам которого Бартомеу могут отправить в отставку.