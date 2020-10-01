Завершились поединки четвертого тура Ла Лиги.
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01 октября 2020, 21:55
В матче четвертого тура чемпионата Испании Кадис, играя с 70-й минуты вдевятером, сумел минимально на выезде обыграть Атлетик.
Атлетик — Кадис 0:1
Гол: Лопес, 57 (автогол)
Атлетик: Симон — Капа (Лекуэ, 87), нуньес, Мартинес, Бершиш — Гарсия (Кордо, 78), Лопес, Гарсия, Муниаин (Санчет, 62), Морсильо (Вильялибре, 46) — Уильямс (Висенте, 62)
Кадис: Ледесма — Эспино, Кала, Фали, Акапо — Малбашич (Санчес, 61), Фернандес, Алекс (Алехо, 61), Йонссон (Мари, 72), Исаак — Лосано (Негредо, 61)
Предупреждения: Вильялибре, Кордо, Мартинес — Акапо, Фали, Негредо
Удаления: Акапо, 48, Негредо, 70
В параллельном поединке Севилья на последних минутах вырвала победу у Леванте.
Севилья — Леванте 1:0
Гол: Эн-Несири, 90+3
Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро — Ракитич (Сусо, 61), Фернандо, Хордан (Оскар, 86) — Окампос (Васкес, де Йонг (Эн-Несири, 71), Эль-Хаддади (Торрес, 70)
Леванте: Фернандес — Тоно, Везу, Дуарте, Сон — Кампанья, Вукчевич, Радоя (Мальса, 63), Барди (де Фрутос, 62) — Мелеро (Постиго, 77), Моралес (Рохер, 77)
Предупрежения: Навас, Окампос, Кунде, Фернандо — Везу, Лопес, Сон