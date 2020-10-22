Испания

Футболисты недовольны решением Жерара Пике и прочих продлить контракт.

Барселона урезала бюджет на нынешний сезон на 25% из-за коронавируса и теперь пытается договориться с футболистами о новых контрактах. В них клуб намерен прописать низшую зарплату сейчас, но более высокую в последние годы соглашений. Большинство игроков на это недавно ответило коллективным письмом, в котором известили о несогласии с такими условиями.

Однако через несколько дней клуб объявил о продлении контрактов с Марком-Андре Тер Штегеном, Клеманом Ленгле, Френки де Йонгом и Жераром Пике, сразу после победы над Ференцварошом в Лиге чемпионов (5:1).

Случаи де Йонга и Тер Штегена стоят особняком, поскольку они вели переговоры о новом контракте еще до начала нынешних треволнений. Они не подписывались под письмом, которое отправляли их товарищи по команде.

Куда худшую реакцию вызвали действия одного из капитанов команды, 33-летнего Жерара Пике. Спустя несколько дней после отправки письма он заключил контракт до 2024 года. Также продлил соглашение Клеман Ленгле.

"Если раньше в раздевалке Барселоны были мелкие трещины, то теперь это целый раскол", — резюмирует Marca.

Уже в субботу Барселону ожидает матч против Реала в чемпионате Испании. Мадридцы тоже переживают не лучший период – после поражения от Эйбара (0:1) они проиграли и Шахтеру (2:3).