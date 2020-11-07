Испания

Стоимость Espai Barca stadium превысит первоначальный бюджет как минимум на 215 миллионов евро.

Перестройка Камп Ноу, задуманная еще в 2014 году, станет дорогим удовольствием для Барселоны и никак не сможет завершиться ранее 2025 года — сообщает Marca.

Изначально стоимость проекта новой арены, к реализации которого пока толком не приступили, оценивалась в 600 миллионов евро, но постепенно эта сумма выросла до 815-ти миллионов. Финансировать строительство намеревается банковский конгломерат под «руководством» Goldman Sachs.

Также свою помощь в сборе средств предложил защитник Жерар Пике, считающий, что сможет стать посредником для привлечения новых инвесторов.

Нынешнее финансовое состояние Барселоны оставляет желать лучшего, при этом сейчас идет строительство дворца спорта для баскетбольной команды, которое должно завершиться в 2023 году.

Исходя из этого, футбольная Барселона не дождется нового дома ранее 2025 года.