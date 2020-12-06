Испания

Завершился матч 12-го тура Примеры.

В матче 12-го тура чемпионата Испании Гранада на своем поле сумела в концовке встречи вырвать ничью у Уэски.

Таким образом, гости остались на последнем месте в таблице, а Гранада — на седьмом.

Гранада — Уэска 3:3

Голы: Суарес, 43, Молина, 88, Санчес, 90 — Рико, 21, Гарсия, 49, Окадзаки, 82

Гранада: Силва — Фулькье (Куини, 78), Санчес, Дуарте, Нева — Милья (Кенеди, 67), Этеки (Эррера, 46), Пуэртас (Сольдадо, 46), Гоналон, Мачис — Суарес

Уэска: Фернандес — Галан, Сиовас, Пулидо, Маффео — Гарсия (Эскриче, 86), Москера, Рико, Феррейро (Карлос, 86) — Рамирес (Думбия, 64), Мир Висенте (Окадзаки, 64)

Предупреждения: Фулькье, Санчем