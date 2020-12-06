Завершился матч 12-го тура Примеры.
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06 декабря 2020, 16:59
В матче 12-го тура чемпионата Испании Гранада на своем поле сумела в концовке встречи вырвать ничью у Уэски.
Таким образом, гости остались на последнем месте в таблице, а Гранада — на седьмом.
Гранада — Уэска 3:3
Голы: Суарес, 43, Молина, 88, Санчес, 90 — Рико, 21, Гарсия, 49, Окадзаки, 82
Гранада: Силва — Фулькье (Куини, 78), Санчес, Дуарте, Нева — Милья (Кенеди, 67), Этеки (Эррера, 46), Пуэртас (Сольдадо, 46), Гоналон, Мачис — Суарес
Уэска: Фернандес — Галан, Сиовас, Пулидо, Маффео — Гарсия (Эскриче, 86), Москера, Рико, Феррейро (Карлос, 86) — Рамирес (Думбия, 64), Мир Висенте (Окадзаки, 64)
Предупреждения: Фулькье, Санчем