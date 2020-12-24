В поединке 14-го тура чемпионата Испании Бетис в родных стенах сумел одержать минимальную победу над Кадисом.

Три очка сумели поднять Бетис на девятую строчку в турнирной таблице, а Кадис занял 11-е место.

Бетис — Кадис 1:0

Гол: Родригес, 71

Бетис: Роблес — Монтойя, Манди, Руис, Миранда — Хоакин (Хоакин, 75), Родригес, Фекир, Гуардадо, Руибаль (Лайнес, 64) — Санабрия (Лорен, 84)

Кадис: Ледесма — Эспино, Кала, Мауро, Карселен — Переа (Алекс, 65), Фали (Гарридо, 67), Йонссон, Санчес-Понсе (Искьердо, 67) — Малбашич (Лосано, 52), Нагредо

Предупреждения: Санабрия — Малбашич