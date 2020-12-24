Завершился матч 14-го тура Примеры.
getty images
24 декабря 2020, 00:53
В поединке 14-го тура чемпионата Испании Бетис в родных стенах сумел одержать минимальную победу над Кадисом.
Три очка сумели поднять Бетис на девятую строчку в турнирной таблице, а Кадис занял 11-е место.
Бетис — Кадис 1:0
Гол: Родригес, 71
Бетис: Роблес — Монтойя, Манди, Руис, Миранда — Хоакин (Хоакин, 75), Родригес, Фекир, Гуардадо, Руибаль (Лайнес, 64) — Санабрия (Лорен, 84)
Кадис: Ледесма — Эспино, Кала, Мауро, Карселен — Переа (Алекс, 65), Фали (Гарридо, 67), Йонссон, Санчес-Понсе (Искьердо, 67) — Малбашич (Лосано, 52), Нагредо
Предупреждения: Санабрия — Малбашич