Испания

Испанские клубы пойдут по пути Барселоны.

Клубы испанского чемпионата готовятся к очередному сокращению заработной платы для своих футболистов. Об этом сообщает 2playbook.com.

По информации источника, Ла Лига вынуждена пойти на такой шаг, потому что болельщики до сих пор не могут вернуться на трибуны стадионов из-за продолжающейся пандемии коронавируса, что сильно сказывается на доходах.

По предыдущим оценкам и прогнозам, Ла Лига планировала вернуть фанатов с декабря прошлого года на 25% заполняемости стадионов, а с января 2021 года — полностью.

Также отмечается, что Ла Лига может последовать за принципом Барселоны, которая смогла отсрочить выплату зарплаты на сумму в 172 млн евро на четыре сезона.