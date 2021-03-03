Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Кубка Испании.

Барселона в рамках ответного поединка 1/2 финала Кубка Испании примет на своем поле Севилью.

Барселона — Севилья

Среда, 3 марта, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Главный арбитр встречи — Хосе Санчес.

Барселона готовится к еще одному важнейшему поединку на данном отрезке сезона. Так, команде Рональда Кумана необходимо нивелировать поражение в первом поединке 1/2 финала Кубка Испании со счетом 0:2. Задача очень непростая, но, как показала встреча в чемпионате Испании, вполне имеющая решение.

"Сине-гранатовые" на выходных обыграли Севилью со счетом 2:0 и выглядели довольно уверенно. Получится ли у Барселоны сыграть еще мощнее? Большой вопрос. Севилья, определенно, проведет работу над ошибками и предстанет еще более трудным соперником, чем несколько дней назад. В этом можно не сомневаться.

Как ни странно, но для обеих команд это чуть ли не единственный шанс что-то выиграть в этом сезоне. Севилья не претендует на чемпионство, да и в успех в Лиге чемпионов верится с трудом. Барселона еще может посоревноваться за золотые медали, но в подвиги в главном еврокубковом турнире верится очень слабо.

Как и в прошлом матче, Рональд Куман не может рассчитывать на Фати, Коутиньо и Роберто. Также под большим вопросом участие Пьянича. К тому же, мышечное повреждение получил и Педри, но молодой футболист уже вернулся к тренировкам. У тренерского штаба хозяев очень скудный выбор в центре поля, а потому вероятно появление на поле Морибы. У Севильи же не будет Акуньи и Окампоса, но к их отсутствию уже привыкли.

Не сыграют: Фати, Коутиньо, Роберто, Пьянич - Акунья, Окампос