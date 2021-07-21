Испания

Аргентинец имел существенные проблемы с игровой практикой в своем очередном сезоне в АПЛ.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, уже в скором времени нас может ожидать обмен футболистами между андалузской Севильей и английским Тоттенхэмом.

Речь идет о серьезном намерении "шпор" заполучить нападающего "нервионцев" Брайана Хиля, которое выражается в готовности английской команды отправить в направлении испанского клуба своего 29-летнего нападающего Эрика Ламелу, а также дополнительную сумму компенсации в размере 25 млн евро.

На данный момент, испанский футболист находится в составе своей олимпийской сборной на Играх в Токио, которые начнутся уже в обозримом будущем.

Стоит отметить, что на счету юного Хиля всего 21 матч за основную команду Севильи с момента дебюта в 2018-м году, а его контракт с командой завершается уже через два года, и при этом имеет прописанную клаусулу в 50 млн евро.

Ламела, в свою очередь, сыграл в прошлом сезоне в 35-и матчах (1418 минут), забив четыре гола и отдав одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 млн евро.