Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Реал в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Райо Вальекано и добился победы со счетом 2:1.
В первом тайме мадридцы получили преимущество в два мяча усилиями Крооса и Бензема, на что гости ответили только точным ударом Фалькао.
Обзор матча:
Реал — Райо Вальекано 2:1
Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 — Фалькао, 76.
Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 90+2), Милитао, Алаба, Менди — Камавинга, Каземиро, Кроос — Асенсио (Васкес, 83), Бензема (Азар, 83), Винисиус.
Райо: Дмитриевски — Баллю, Савельжич (Посо, 81), Катена, Гарсия — Валентин, Комесанья — Гарсия, Трехо (Лопес, 60), Паласьон (Бебе, 60) — Нтека (Фалькао, 69, Гвардиола, 81).
Предупреждения: Баллю, Комесанья.