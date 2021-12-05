Испания

Для этого форварду понадобилось 16 матчей.

Прошлым летом украинский нападающий Роман Зозуля совершил переход из Альбасете в Фуэнлабраду, однако долго время не мог отличиться забитым мячом на своем новом рабочем месте.

С серией из 15 безголевых поединков, в которых форварду тем не менее удалось отдать две голевые передачи, 32-летний футболист подходил вместе со своей командой к домашнему поединку 19-го тура испанской Сегунды против абсолютного лидера турнирной таблицы, Альмерии.

Несмотря на отсутствие результативных действий со стороны обеих команд, вторую половину хозяева поля начали с удачной фланговой атаки, а подачу Андерсона на 53-й минуте на дальнюю штангу удалось замкнуть ударом головой именно Роману Зозуле.

К сожалению, для победы этого не хватило, так как явные фавориты пары отыгрались менее чем через 20 минут усилиями Хуана Вильяра.

В итоге, Фуэнлабрада не сумела подняться из зоны вылета, и на данный момент занимает 19-е место с аналогичным количеством набранных очков среди 22-х команд данного дивизиона.