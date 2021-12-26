Испания

Испанский вратарь прокомментировал ситуацию в команде.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа поделился мнением о работе команды на тренировках под руководством Ральфа Рангника.

"Очень хорошо, что вся команда вернулась к полноценным тренировкам, что все здоровы. Все тренируются, здорово быть вместе. Мы очень упорно тренируемся, каждая тренировка с Рангником была очень интенсивной.

На тренировках и играх нужно выкладываться на 100%. Это только начало, прошло несколько недель, посмотрим, что произойдет в будущем. Команда тренируется с большой энергией, теперь нам нужно показать себя в больших матчах.

Конечно, важно сохранять свои ворота сухими. Если мы не будем пропускать, то наши топ-нападающие смогут забивать и обеспечивать нам победы", – рассказал Де Хеа в комментарии официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Де Хеа стал игроком месяца в Манчестер Юнайтед.