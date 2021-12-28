Испания

Норвежец предпочитает продолжить карьеру в Испании.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд видит свое будущее в одном из испанских грандов — Реале или Барселоне.

Как сообщил журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио, норвежец не думает над тем, чтобы принять предложение от одного из клубов английской Премьер-лиги.

"Он предпочитает Ла Лигу — ему очень нравится чемпионат. Так что я думаю, что Ла Лига — идеальная среда для него сейчас. Или Бундеслигу, где он сейчас играет. Неизвестно, поедет ли он летом. Боруссия Дортмунд считает, что еще один год в составе клуба будет правильным шагом для его карьеры.

Я не знаю, что об этом думает Мино Райола. Я думаю, что Райола хочет увезти его из Боруссии, потому что после двух лет для него важно найти новый вызов. Поэтому я думаю, что он постарается найти для него правильное решение.

Реал Мадрид был бы идеальным вариантом. Даже если они подпишут Мбаппе, они хотели бы иметь несколько нападающих в обойме. Я не знаю, смогут ли они это сделать. Премьер-лига, безусловно, является лигой мечты, но не для Холанда. Также он рассмотрит предложение Барселоны", - заявил Ди Марцио в интервью Wett Freunde.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.