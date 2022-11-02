Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється неймовірна кінцівка матчу Валенсії та Барселони, а також втрата очок Реалом.

Результати туру



Катастрофічний тиждень мадридського Атлетіко

Спершу команда оформила виліт з чемпіонської ліги, зігравши внічию з леверкузенським Баєром, а на вихідних примудрилася поступитися Кадісу. Дійсно сенсація.

Ледесма – Ернандес, Фалі, Мбає (Чуст Гарсія, 30), Еспіно – Бонгонда (Алехо, 74), Феде (Хосе Марія, 68), Фернандес, Окампа (Алькарас, 69) – Собріно, Лосано (Перес, 74)

Облак – Савич, Вітсель, Мандава – Моліна, де Пауль, Кондогбія (Барріос, 72), Сауль, Карраско (Грізманн, 60) – Корреа (Феліш, 60), Мората (Кунья, 10)

До цього тричі Кадіс забивав аж в травні цього року (Ельче), отже забиває клуб не часто і це додатково змушує пожурити Атлетіко.

Не пройшло й півхвилини з початку матчу, а андалусійці відкрили рахунок зусиллями Тео Бонгонда. Вітсель та Рейнілду зіграли просто хрестоматійно погано. Потрібно заносити у підручники подібні епізоди та демонструвати молодим гравцям, як не потрібно робити, бо чому ніхто з гравців не дивився на автора голу й не накривав його – велика загадка.

На 10 хвилині чекало чергове нещастя. Альваро Мората отримав пошкодження й поступився місцем на полі Матеусу Куньї. На щастя, іспанець не повинен випасти на довгий строк і буде готовим до чемпіонату світу.

Гра довгий час не була сильно видовищною, проте взяття воріт господарів на 80 хвилині змусило гостей протверезіти. Таке враження, що лише тоді мадридці згадали, що вони взагалі-то поступаються і побігли вперед.

По-перше, забив активно критикований пресою та вболівальниками Жоау Феліш, який чітко пробив бісиклетою, щоправда, з легким рикошетом від захисника, по-друге, португалець розкішним дальнім пострілом рахунок зрівняв, особливо його не святкуючи.

Кінцівка дещо нагадала матч з Баєром, проте цього разу вирішальне слово сказав суперник.

Старання команди зійшли нанівець на 90+8-ій, бо захисники лишили одного Рубена Собріно.

Знову Левандовські

Барселона зуміла вирвати непросту перемогу у Валенсії.

Мамардашвілі — Коррея (Васкес, 80), Пауліста, Комерт, Гая — Фулькьє, Гілламон, Алмейда (Лато, 72), Клюйверт (Кастільєхо, 72), Ліно — Кавані (Маркос Андре, 18)

Тер Штеген — Альба, Гарсія (Алонсо, 42), Кунде (Піке, 74), Бальде — Педрі, Бускетс (Гаві, 56), де Йонг, Фаті (Рафінья, 56), Дембеле (Торрес, 56) — Левандовські

Каталонцям було неймовірно важко здобути комплект пунктів. Розгром Баварією не надихав, а в цьому поєдинку левантійці грали доволі компактними 5-2-3 та особливо не давали супернику розгулятися.

Барса мала декілька гострих моментів, проте достойна гра Мамардашвілі (оце в грузин підбирається цікавий склад на чолі з Кварацхелією) та промахи гостей не дозволяли відкрити рахунок.

Ба більше, на початку другого тайму господарі забили, проте взяття воріт авторства Гільямона було відмінено через те, що Андре зіграв рукою у гольовому епізоді.

А в "синьо-гранатових" знайшовся той фактор ікс, що знову приніс команді важливу вікторію.

На 90+4 хвилині Роберт Левандовські ногою в падінні проштовхнув знаряддя повз воротаря. Відставання у таблиці скоротилося до одного пункту.

Коротко про інші матчі туру

- Мальорка та Еспаньйол розписали результативну нічию на острові (1:1). На взяття воріт Ведата Мурікі відповів Хосе Ласо.

- Альмерія у більшості дотиснула непоступливу Сельту (3:1). У першому таймі божевільного м'яча забив Габріель Вейга, проте за іронією долі іспанець став і головним антигероєм зустрічі, коли незадовго після цього отримав пряму червону картку.

- Севілья починає трохи змінюватися за стерів Сампаолі, проте до повноцінної трансформації зарано. Цього разу поступилися Райо (1:0, Альваро Гарсія зумів надурити захисників та голкіпера пострілом у ближній з підбору).

- Осасуна вдома перемогла Вальядолід (2:0). Результат вдалося здобути за декілька хвилин у таймі номер один – Чімі Авілья ефектно зумів реалізувати пенальті, а Мойї Гомес чітко пробив у ближній.

- Реал несподівано втратив залікові бали з Жироною (1:1). Вінісіус відкрив рахунок на 69 хвилині, проте досвідчений Стуані змусив капітулювати досвідченого Тібо Куртуа з позначки (перевага мадридців у таблиці відтепер складає лише один пункт).

- Атлетік мінімально здолав Вільярреал (1:0). Команда Кіке Сетьєна поступилася колективу Ернесто Вальверде після помилки Айсса Манді та реалізації виходу один на один авторства Іньякі Вільямса.

- У битві претендентів на потрапляння до Ліги чемпіонів переміг Бетіс (2:0). Сосьєдад створив достатньо і не заслужив сухої поразки, проте блискуче зіграв воротар суперника. На рахунку Руї Сілви сім сейвів. Обидва голи залетіли у ворота басків у ендшпілі – Хуан Крус більярдним ударом відкрив рахунок, Борха Іглесіас добив у порожні після однієї атаки

- Хетафе у виїзному поєдинку переміг Ельче (1:0). Автором вирішального голу став Унал.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 12-го туру Прімери

Хосе Ласо (Мальорка)

Габріель Вейга (Сельта)

Жоау Феліш (Атлетіко)

Енес Унал (Хетафе)

Найкращий гравець 12-го туру Прімери

Альфонсо Еспіно (Кадіс) – дубль з асистів проти мадридського Атлетіко (3:2)

Роберт Левандовські (Барселона) – переможний голясо Валенсії у кінцівці (1:0)

Іньякі Вільямс (Атлетік) – переможний голясо у ворота Вільярреала (1:0)

Алекс Морено (Бетіс) – дубль з асистів проти Сосьєдада, що дозволило його команді обійти басків та заскочити до зони чемпіонської ліги (2:0)

Символічна збірна 12-го туру Прімери

Сорія (Хетафе) — Пенья (Осасуна), Гарсія (Осасуна), Катена (Райо), Еспіно (Кадіс) — Авілья (Осасуна), Гомес (Осасуна), Ла Хоз (Альмерія), Гарсія (Райо) — Унал (Хетафе), Левандовські (Барселона)

Турнірна таблиця після 12-го туру

# И О 1 Реал Мадрид 12 32 2 Барселона 12 31 3 Атлетіко 12 23 4 Бетіс 12 23 5 Реал Сосьєдад 12 22 6 Атлетік 12 21 7 Осасуна 12 20 8 Вільярреал 12 18 9 Райо Вальєкано 12 18 10 Валенсія 12 15 11 Вальядолід 12 14 12 Мальорка 12 13 13 Альмерія 12 13 14 Хетафе 12 13 15 Еспаньйол 12 11 16 Сельта 12 11 17 Жирона 12 10 18 Севілья 12 10 19 Кадіс 12 10 20 Ельче 12 4



Розклад наступного 13-го туру