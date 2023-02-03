Іспанія

Мадридці хочуть зберегти півзахисника.

Реал збирається активно попрацювати на трансферному ринку влітку, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання Marca, мадридський клуб готує пропозицію щодо нового контракту для Дані Себальйоса.

Зазначимо, що іспанський півзахисник в цьому сезоні провів 20 матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник команди Лука Модрич має намір залишитися в Реалі ще на один сезон.