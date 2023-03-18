Аргентинець може знову виступати за каталонців.
Ліонель Мессі, getty images
18 березня 2023, 09:59
Ліонель Мессі знаходиться в невизначеному стані через своє майбутнє. Контракт гравця з Парі Сен-Жермен закінчується, а рішення щодо нового не прийнято.
На додаток, як повідомляє видання Foot Mercato, аргентинський футболіст розглядає варіант з поверненням в Барселону.
Стверджується, що Ліонель Мессі постійно спілкується з головним тренером "синьо-гранатових" Хаві, а батько гравця зустрічався з Хоаном Лапортою.
Цього сезону у 35-річного нападника 18 голів та 17 результативних передач у 31 грі за ПСЖ у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фанати Парі Сен-Жермен планують освистати Ліонеля Мессі.