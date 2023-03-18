Іспанія

Аргентинець може знову виступати за каталонців.

Ліонель Мессі знаходиться в невизначеному стані через своє майбутнє. Контракт гравця з Парі Сен-Жермен закінчується, а рішення щодо нового не прийнято.

На додаток, як повідомляє видання Foot Mercato, аргентинський футболіст розглядає варіант з поверненням в Барселону.

Стверджується, що Ліонель Мессі постійно спілкується з головним тренером "синьо-гранатових" Хаві, а батько гравця зустрічався з Хоаном Лапортою.

Цього сезону у 35-річного нападника 18 голів та 17 результативних передач у 31 грі за ПСЖ у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фанати Парі Сен-Жермен планують освистати Ліонеля Мессі.