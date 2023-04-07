Італієць поділився думками щодо можливих варіантів у тренерській кар'єрі.
Карло Анчелотті Getty Images
07 квітня 2023, 15:00
Карло Анчелотті прокоментував можливий рух у своїй тренерській кар'єрі.
"Я ніколи в житті не приєднався б до Барселони, це неможливо. Ні в якому разі.
Моя історія тут, у Реалі, найкращому клубі світу. Мене тут люблять.
Я вірю, що Модріч, Бензема і Кроос будуть тут наступного сезону.
Майбутнє також буде яскравим: у нас є найкращі таланти, такі як Чуамені, Камавінга, Вальверде, Себальос і вони теж увійдуть в історію. Вони відрізняються від інших, але вони будуть чудовими".