Іспанія

Італієць поділився думками щодо можливих варіантів у тренерській кар'єрі.

Карло Анчелотті прокоментував можливий рух у своїй тренерській кар'єрі.

"Я ніколи в житті не приєднався б до Барселони, це неможливо. Ні в якому разі.

Моя історія тут, у Реалі, найкращому клубі світу. Мене тут люблять.

Я вірю, що Модріч, Бензема і Кроос будуть тут наступного сезону.

Майбутнє також буде яскравим: у нас є найкращі таланти, такі як Чуамені, Камавінга, Вальверде, Себальос і вони теж увійдуть в історію. Вони відрізняються від інших, але вони будуть чудовими".