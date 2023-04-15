Іспанія

Голкіпер й надалі буде виступати за мадридців.

Атлетіко домовився про подовження контракту з одним зі своїх лідерів — 30-річним голкіпером Яном Облаком.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, у сторін поки що є лише усна домовленість.

Стверджується, що нова угода між сторонами буде розрахована до літа 2027 року. Облак став гравцем Атлетіко влітку 2014-го, перейшовши з Бенфіки за 16 млн. євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Облак повторив клубний рекорд Атлетіко.