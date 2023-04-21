Іспанія

Наставник "вершкових" незадоволений станом справ з календарем.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився своїми щодо графіка команди під час сезону, коли керівники світового футболу вирішили провести чемпіонат світу посеред кампанії.

"У нас календар занадто напружений, занадто багато ігор. Ми повинні стежити за здоров'ям гравців.

Футболісти – найважливіша частина футболу, але кожен думає про себе: ліга думає про себе, федерація думає про себе, ФІФА думає про себе, УЄФА думає про себе.

Це недобре для футболу. Це неправильно. Щось має змінитися. Занадто багато ігор", — цитує наставника ESPN.

До речі, у півфіналі ЛЧ Реал зустрінеться з Ман Сіті. Нагадаємо, перший півфінальний поєдинок між мадридським Реалом і Манчестер Сіті відбудеться 9 травня, тоді як матч-відповідь запланований на 17 травня.