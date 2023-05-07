Іспанія

Керманич Осасуни прокоментував поразку в фінальній кубковій грі.

Памплонська Осасуна напередодні мала унікальну для своєї історію можливість виграти Кубок Іспанії, але в фінальній зустрічі поступилась мадридському Реалу в основний час.

Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубка Іспанії

Після завершення зустрічі головний тренер "червоних" Ягобо Аррасате прокоментував емоції, що викликала в нього звітна зустріч.

"Мені дуже шкода, але після такої напруженої гри я розплакалася. Але здобути перемогу це точно не допоможе. Великий сум для наших уболівальників. Вони заслужили на цей Кубок, і ми пишаємося ними, які додали нам багато сил.

Я думаю, що ми провели фантастичний шлях до фіналу Кубку, однак усі добре розуміли, що собою являє Реал. Коли ми зрівняли рахунок, я бачив команду цілісну команду на полі, але відновити це після другого голу суперників було неможливо.

Дуже важко захищатись проти Вінісіуса. Ми намагались стримати його за допомогою Монкайоли та Пеньї. У другому таймі ми в цьому плані виступили краще. А ще в Реала був Родріго з його двома голами. Зрештою, Мадрид має одних із найкращих гравців у світі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному матчі памплонська Осасуна гратиме вдома проти Альмерії.