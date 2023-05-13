Карло Анчелотті доведеться робити кадрові зміни.
Давід Алаба, getty images
13 травня 2023, 10:32
В рамках тридцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі прийме Хетафе.
Як повідомляє видання Relevo, тренерському штабу Карло Анчелотті доведеться обійтись без декількох важливих гравців.
Стверджується, що в матчі не зіграють Родріго Гоес, Карім Бензема та Давід Алаба. У всіх трьох виявили пошкодження.
Нагадаємо, що матч відбудеться 13 травня о 22:00. Зазначимо, що Андрій Лунін не зіграє проти Хетафе, бо Карло Анчелотті виставить Тібо Куртуа.