Іспанія

Карло Анчелотті доведеться робити кадрові зміни.

В рамках тридцять четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі прийме Хетафе.

Як повідомляє видання Relevo, тренерському штабу Карло Анчелотті доведеться обійтись без декількох важливих гравців.

Стверджується, що в матчі не зіграють Родріго Гоес, Карім Бензема та Давід Алаба. У всіх трьох виявили пошкодження.

Нагадаємо, що матч відбудеться 13 травня о 22:00. Зазначимо, що Андрій Лунін не зіграє проти Хетафе, бо Карло Анчелотті виставить Тібо Куртуа.