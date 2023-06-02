Іспанія

Гравець Бельгії може змінити нинішній клуб.

Провівши важку першу половину сезону з мадридським Атлетіко, Яннік Карраско повернувся дуже солідно за попередні кілька місяців. Бельгієць був у чудовій формі, забиваючи кілька голів і віддаючи деякі результативні передачі.

Однак цілком імовірно, що в неділю він зіграє в фінальному матчі сезону Атлетіко проти Вільярреала, оскільки в четвер йому зробили невелику операцію на носі.

Перемога над Реал Сосьєдадом минулих вихідних, яка забезпечила Атлетіко третє місце, може виявитися фінальною появою Карраско за клуб, оскільки спекуляції щодо його майбутнього тривають. Барселону тісно пов’язували з переїздом, і у них є пункт, згідно з яким вони могли підписати його за оголошену суму в 19 мільйонів євро.

Однак Атлетіко не дозволить Барселоні вести перемовини про нижчу ціну, і через зацікавленість клубів Прем'єр-ліги вони також намагатимуться отримати якомога більше грошей, щоб продати його, повідомляє Marca, незважаючи на те, що його контракт завершується наприкінці наступного сезону.

Це може бути дуже насичене літо для Атлетіко Мадрид, головним лейблом якого є ймовірна відхід Жоау Фелікса. Карраско міг би піти за ним з клуб, але, швидше за все, він цього не зробить, якщо не буде отримано гідну пропозицію.