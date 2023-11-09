Іспанія

Такого ми ще не чули.

В інтерв'ю газеті El Espanol "бос" злочинного угруповання розповів про пограбування будинків футболістів. Про це повідомляє іспанська Marca.

Зазначається, що це угрупування більш ніж за 20 років своєї злочинної діяльності, погробувала будинкі таких відомих футбольних особистостей, як Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Йохан Кройф тощо.

"Я справді пограбував будинок Йохана Кройфа у Барселоні. Там я взяв годинник Денніса Бергкампа, кілька дрібниць від Hermes (люксовий бренд одягу та аксесуарів) та 20 тисяч євро як трофей. У будинку не було камер відеоспостереження та сигналізації. Увійшовши туди, я зрозумів, чий це дім.

Ми також стояли за пограбуванням будинку Кріштіану Роналду на Мадейрі, але видобуток був нецікавий.

Соціальні мережі – ворог номер один для знаменитостей. Я не можу знайти в Іспанії жодної цілі, якщо хтось мені не розповість. Це люди, які шукають нас та повідомляють подробиці. Це може бути ваш знайомий, прибиральник чи навіть ваш друг.