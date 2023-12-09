Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал.

Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Арсенал зіграють поміж собою матч сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Вілла Парк.

Унаї Емері, після перемоги над Манчестер Сіті (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Мікель Артета, на тлі перемоги над Лутоном (4:3), використав із перших хвилин Олександра Зінченка ліворуч у захисті.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Бейлі, Камара, Дуглас Луїс, Макгінн — Тілеманс — Воткінс.

Запасні: Маршалл, Кеш, Морено, Ленгле, Дзаніоло, Дендонкер, Ремсі, Діабі, Дуран.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Райс, Едегор, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Волтерс, Жоржиньйо, Ельнені, Вієйра, Троссар, Нельсон.



Гра Астон Вілла — Арсенал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.