Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера наближається до екватору. Реал здобув лише нічию, Барселона вдома поступилася Жироні.

Результати туру

Реал не зміг вдома переграти Бетіс

Незалежно від травми, відсутності, форми чи опонента, вболівальники Реала майже завжди очікують перемоги. Безсумнівно, поєдинок з Бетісом анонсували як один із найскладніших за цей період, особливо зважаючи на те, кого має в своєму розпорядженні Карло Анчелотті.

Севільська команда змогла ефективно стримувати віце-чемпіона Іспанії. До певного моменту не вдавалося реалізувати можливості, але нарешті дует Беллінгем — Діас дала бажану мету і мала принести відносний мир.

Після того, як рахунок став 1:1 "королівський клуб" грав набагато консервативніше, гравці колективу Карло Анчелотті поводилися так, ніби вони, перш за все, не повинні були програвати цей матч. За кількістю створених моментів нічия – це справедливий результат, і навіть господарі були ближчими до перемоги. Отже, стосовно якості гри є певні питання.

Можливо, варто критикувати тренера та керівників за те, що вони не змогли дати команді імпульс, а вона не використала багато хороших моментів. Вболівальники Реалу незадоволені, що вона занадто легко дозволила забити опоненту та не змогла організувати якісні підходи до чужих воріт ближче до завершення матчу.

В загальному положення Мадрида не критичне, відставання від першого місця невелике, а враховуючи кількість проблем, з якими він стикається на протязі кампанії, подібні зустрічі інколи можуть відбуватися. Бетіс не програв жодного домашнього матчу цього сезону, і Реал не зміг перервати цю серію.

Жирона здобула сенсаційну перемогу над Барселоною

Скромна перемога над Атлетіко була дуже важливою для Хаві. Не тільки через ситуацію в таблиці, а й через рівень нинішньої гри. Барселоні нарешті вдалося взяти матч під контроль. Навіть тоді, коли потрібно було розташуватися глибоко в обороні. Тому не дивно, що Хаві повторив склад у матчі проти Жирони. У захисному блоці Жюль Кунде знову зіграв ближче до правого флангу, а Рональд Араухо та Андреас Крістенсен грали в центрі. Жоау Канселу мав діяти на лівому фланзі за рахунок Алехандро Бальде, а правий фланг належав Рафіньї. Френкі де Йонг, Ілкай Гюндоган і Педрі утворили тріо півзахисників, а Жоау Феліш і Роберт Левандовські грали попереду.

Гості почали матч зі швидкої атаки, і Артему Довбику трохи не вистачило, щоб переграти захисників Барселони. У відповідь господарі справили неабиякий ажіотаж у штрафному Жирони. Проте в обох діях не було підсумкового результату у вигляді удару у напрямку воріт. На шостій хвилині Віктор Циганков пробив під дальню стійку, але Іньякі Пенья впевнено впіймав м'яч. Педрі взяв реванш красивою індивідуальною жією та зіграв на Левандовські, який під опікою захисника не зміг виконати удар. На 12-ій хвилині Жирона розпочала швидку атаку у своєму стилі. Циганков втік правим флангом і навісив на Довбика, який відкрив рахунок ударом від стійки. Крістенсен невдало розібрався в цьому епізоді, після його невдалої спроби перервати передачу гості отримали перевагу в штрафному майданчику.

На 37-ій хвилині Рафінья спочатку виграв позицію, а потім все зіпсував жахливим прийомом м'яча. Жирона відповіла хорошим ходом, у якому Савіо відпасував на Мігеля, який трішки промахнувся. Однак за мить іспанський футболіст реабілітувався, скориставшись нерішучістю захисту Барселони та сильним ударом перегравши Пенью.

Підопічні Хаві мали великі проблеми з тим, щоб зупинити швидкі дії Жирони. Майже кожна атака гостей завершувалася як мінімум спробою удару. Практично всі, від Френкі до Крістенсена та Кунде, робили помилки, що призвело до результату, який міг бути ще гіршим. У доданий час до першого тайму Левандовські мав хорошу нагоду, але Пауло Гассаніга зумів відбити м'яч на кутовий. Через кілька хвилин арбітр завершив перший тайм. Це були справді цікаві 45 хвилин, протягом яких Жирона показала себе так, як спершу очікували від Барселони Хаві.

Після перерви Френкі де Йонг добре пробив з дистанції, але не зміг переграти воротаря. У свою чергу Рафінья зі штрафного не влучив у ворота. Через мить бразилець пробив головою після навісу Кунде, але голкіпера Жирони не здивував. Хаві вирішив внести зміни. На полі вийшли Ламіне Ямаль, Ферран Торрес і Алехандро Бальде, які замінили Феліша, Рафінью і Крістенсена. На 68-ій хвилині Ферран відпасував на Гюндогана, який не впорався з м'ячем і завдав чудового удару, проте трохи невдало.

Тим часом на 81-ій хвилині захист Барселони знову припустився жахливої ​​помилки, Валері обійшов Кунде та впевненим ударом переграв голкіпера. За мить після відновлення матчу Савіо мав чудову нагоду забити, але пробив прямо в Іньякі Пенью. Нарешті, на другій хвилині компенсованого арбітром часу Ілкай Гюндоган виконав свій восьмий удар у матчі, і цього разу потрапив у сітку. Однак часу для здобуття нічиєї було дуже мало.

Менш ніж через хвилину Левандовскі мав чудову нагоду, але пробив головою абсолютно невдало. А Жирона завдяки Крістіана Стуані збільшила рахунок до 4:2. Команда Мічела досягла поставленої мети — перемогла Барселону і вийшла на перше місце в турнірній таблиці. Щоправда, господарі створювали чимало моментів і за кращої результативності могли навіть поборотися за перемогу, але й гості змарнували чимало своїх гарних можливостей. Нова реальність Барселони — четверте місце в турнірній таблиці і відставання від лідера вже на сім очок. Є про що подумати.

Коротко про інші матчі туру:

Хетафе вдома переграв Валенсію (1:0). Єдиний гол ближче до завершення матчу забив Борха Майораль, а червоні картки отримали футболісти обох команд, Домінгуш Дуарте, Габріел Пауліста та Хаві Герра.

Алавес мінімально переграв Лас-Пальмас (0:1). Саме гості зуміли забити першими та втримати цю мінімальну перевагу. Два голи Алавеса (відзначався Омородіон) були скасовані через офсайд. Здобуті Лас-Пальмасом три очки закріпили їх на восьмому місці у турнірній таблиці чемпіонату.

Вільярреал впевнено зміг обіграти Реал Сосьєдад (0:3). Гості зуміли здолати господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.

Мальорка мінімально обіграла Севілью (1:0). Єдиний гол забив Кайл Ларін.

Атлетіко вдома переграв Альмерію (2:1). Господарі поля ще у першій половині першого тайму сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі. У другому таймі "матрацники" пропустили від Баптістао, свого колишнього гравця, але на більше гості не були спроможні. Таким чином, Атлетіко очікувано здобув чергові 3 очки.

Кадіс та Осасуна зіграли результативну нічию (1:1). Перший тайм команди завершили за мінімальної переваги господарів поля, здобутої завдяки голу Марті. У другій половині зустрічі гості зуміли відігратися. Пенальті реалізував один з найкращих бомбардирів чемпіонату Будімір. Більше результативних ударів у матчі не було.

Гранада та Атлетік у перенесеному матчі зіграли внічию (1:1). На гол Іньякі Вільямса відповів автоголом Луїс де Галларета.

Райо Вальєкано та Сельта зіграли нульову нічию (0:0). Обидві команди не можуть перемогти на протязі декількох матчів.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 16-го туру Прімери

Айтор Руїбаль (Бетіс)

Найкращий гравець 16-го туру Прімери

Крістіан Стуані (Жирона) — гол+пас в матчі проти Барселони

Символічна збірна 16-го туру Прімери

Таблиця

Розклад 17-го туру Прімери