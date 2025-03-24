Іспанія

Це вже четверта нагорода для 60-річного фахівця цього сезону.

Головного тренера Барселони Ганс-Дітера Фліка було визнано найкращим тренером іспанської Ла Ліги за підсумками березня.

У боротьбі за нагороду 60-річний німець випередив Клаудіо Херальдеса із Сельти та Мануеля Пеллегріні з Бетіса.

Цього місяця Барселона провела два матчі, в яких здобула дві перемоги. Третій поєдинок з Осасуною було перенесено через смерть клубного лікаря "блаугранас".

Для Фліка це вже четверта нагорода цього сезону.

Після 27 ігор Барселона набрала 60 очок і посідає перше місце в Ла Лізі, випереджаючи Реал (28 матчів) з особистих зустрічей.