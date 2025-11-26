Іспанія

Головний тренер Реала підкреслив, що він і бразилець разом ухвалюють ключові рішення та добре розуміють одне одного.

Головний тренер Реала Мадрид Хабі Алонсо прокоментував свої взаємовідносини з нападником Вінісіусом Жуніором, відповівши на тлі обговорень попередніх матчів та ситуації в команді.

Фахівець наголосив, що стосунки між ним і лідером атаки залишаються міцними та професійними.

"Наші стосунки з Віні дуже хороші; він вважається ключовим гравцем, і між нами повна довіра.

Ми розмовляємо перед іграми, він знає, про що я думаю, я знаю, про що думає він… це найкращий спосіб ухвалювати рішення разом", — цитує Хабі Алонсо TNT Sports Brazil.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус вагається щодо нового контракту з мадридським Реалом.