Юний форвард Барселони провів феноменальний місяць, оформивши три голи та три асисти й обійшовши у голосуванні Мбаппе та Грізманна.

Форвард Барселони Ламін Ямаль отримав нагороду гравця місяця Ла Ліги EA SPORTS за підсумками листопада. Премію було вручено у співпраці Ла Ліги з EA.

Юний іспанець продемонстрував блискучу форму. Він відзначився голами у зустрічах з Ельче та Сельтою, оформив два гольові паси проти Атлетіка у першому матчі після повернення на Камп Ноу, а також став головним героєм протистояння з Алавесом, забивши та віддавши асист.

Загалом у листопаді: три голи й три результативні передачі. За підсумками місяця Ямаль також вийшов на перше місце у списку асистентів Ла Ліги — у нього вісім гольових пасів.

У вирішальному голосуванні гравець Барселони випередив Кіліана Мбаппе з Реала, Антуана Грізманна з Атлетико, Мікеля Оярсабаля з Реала Сосьєдад та Жерара Морено з Вільярреала.