Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує радувати новим форматом, який приносить ще більше інтриги та видовищних поєдинків. Другий ігровий день обіцяє напружені матчі між грандами та амбітними командами. У рамках нашої регулярної рубрики Football.ua разом із FAVBET пропонують три найперспективніші ставки на топові матчі сьогоднішнього дня.

На сьогодні ми вибрали наступні матчі: Баварія – Челсі, Ліверпуль – Атлетіко та ПСЖ – Аталанта.

Баварія — Челсі

Ставка: Перемога Баварії (П1) з коефіцієнтом 1.8

Для поєдинку Баварія – Челсі рекомендуємо поставити на перемогу господарів із коефіцієнтом 1.8.

Баварія розпочала сезон у Бундеслізі потужно: три перемоги у трьох матчах із різницею м’ячів 14:2. Атакувальна міць мюнхенців, підкріплена зірковим складом, робить їх явними фаворитами. Челсі, попри непоганий старт у Прем’єр-лізі (2 перемоги, 2 нічиї, 9:3 різниця), часто втрачає очки у виїзних матчах проти топ-клубів. Історично Баварія має перевагу над Челсі, зокрема розгром 7:1 за сумою двох матчів у Лізі чемпіонів 2020 року.

Ліверпуль — Атлетіко

Ставка: Перемога Ліверпуля (П1) з коефіцієнтом 1.6

У матчі Ліверпуль – Атлетіко пропонуємо обрати ставку на перемогу Ліверпуля з коефіцієнтом 1.6 від FAVBET.

Ліверпуль демонструє потужну форму, здобувши чотири перемоги у чотирьох матчах АПЛ із різницею м’ячів 9:4. Хоча оборона "червоних" пропустила кілька голів, їхня атакувальна міць і підтримка Енфілда роблять їх фаворитами.

Атлетіко переживає складний старт у Ла Лізі: лише одна перемога, дві нічиїх та одна поразка у чотирьох матчах із різницею м’ячів 5:4. "Матрацники" виглядають нестабільно, особливо на виїзді проти команд із швидким і агресивним стилем гри. У 2021 році Ліверпуль уже перемагав Атлетіко вдома з рахунком 2:0 у Лізі чемпіонів, що підкріплює цю ставку.

ПСЖ — Аталанта

Ставка: Тотал більше 3 (ТБ 3) з коефіцієнтом 1.9

Для гри ПСЖ – Аталанта рекомендуємо ставку на тотал більше 3 голів із коефіцієнтом 1.9.

ПСЖ стартував потужно: 4 матчі – 4 перемоги з різницею м’ячів 10:3. Аталанта ж у Серії А має стриманіші результати: 3 поєдинки – 1 перемога та 2 нічиї з різницею 3:3. Обидві команди традиційно роблять акцент на атаці, створюючи моменти біля чужих воріт. З огляду на це ставка на ТБ 3 виглядає логічною і перспективною.

