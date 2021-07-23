Турция

Андреа Поли подписал контракт с Антальяспором.

Турецкий Антальяспор на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Болоньи Андреа Поли.

Соглашение с 31-летним итальянцем рассчитано до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне Поли провел 19 матчей, в которых он отметился одним голом.

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