Турция

Украинец все еще ищет новый клуб.

Украинский полузащитник Владлен Юрченко, покинувший Зарю по окончанию прошлого сезона, может оказаться в Турции.

Как сообщает giresunsporgazete, в услугах экс-хавбека сборной Украины заинтересован аутсайдер чемпионата Турции Гиресунспор.

Клуб, идущий на последнем месте в турнирной таблице, уже вышел на футболиста и его агентов. Тренерский штаб Гиресунспора, в главе Хаканом Келесом, лично хочет видеть игрока в составе.

Была также информация, что Юрченко может продолжить карьеру в Польше, однако его переход так и не состоялся.

В прошлом сезоне Юрченко провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь ассистов.

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