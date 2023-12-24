Туреччина

Черговий випуск футбольного “Що? Де? Коли?”.

Сьогодні, коли вся футбольна Європа зустрічатиме Різдво та проводитиме час із сім'ями, у Стамбулі пройде головна гра всього сезону.

Ігри Галатасараю проти Фенербахче – це більше, ніж просто футбольний матч. Це грандіозне соціокультурне протистояння, яке виходить далеко за межі спорту. Окремо зазначимо, що в черговий раз команди зустрічаються, коли немає жодних сумнівів, які дві команди у Туреччині найсильніші – але щодо кращої з них можна сперечатися нескінченно. Кожна з них має 14 перемог і 1 нічию в 16 матчах, а відрив від третього місця дорівнює вже тринадцяти очкам! Ікарді та Джеко увійшли кожен у свою команду як влиті і теж ділять лідерство у гонці, оформивши кожен по 12 м'ячів.

Історії цього беззаперечно великого протистояння ми підготували спеціальний квіз. Пишіть результати у коментарі!