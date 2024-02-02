Туреччина

Клуби не домовилися про структуру виплат.

Правий захисник Ноттінгем Форест Серж Ор'є в заключний день зимового трансферного вікна був близький до переходу в Галатасарай, проте у підсумку угода зірвалася.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сталося це в останній момент через те, що клуби не змогли домовитися щодо структури виплат.

Ор'є хотів перейти та мав усну домовленість з Галатасараєм, проте у підсумку трансфер не відбувся.

У поточному сезоні Серж Ор'є провів 13 поєдинків за "лісників", в яких він відзначився 2 асистами та 3 попередженнями.