Лига Европы

Участники второго по значимости еврокубка узнают турнирный путь.

По итогам заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов стало известно, что киевское Динамо и донецкий Шахтер продолжат свой еврокубковый путь в Лиге Европы.

Жеребьевка 1/16 финала второго по силе клубного европейского турнира состоится в понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне, где украинские клубы и узнают своих будущих соперников.

Шахтер будет иметь статус сеяной команды, а его потенциальные соперники: Зальцбург, Олимпиакос, Янг Бойз, Мольде, Славия Прага, Бенфика, Гранада, Реал Сосьедад, Лилль, Брага, Маккаби Т-А, Антверпен, Вольфсберг и Црвена Звезда.

Киевское Динамо, которое набрало четыре очка, будет иметь статус несеяной команды. Команде Мирчи Луческу в соперники могут выпасть: Манчестер Юнайтед, Брюгге, Аякс, Рома, Арсенал, Байер, Рейнджерс, ПСВ, Наполи, Лестер, Милан, Вильярреал, Тоттенхэм, Динамо Загреб и Хоффенхайм.

Онлайн-трансляция жеребьевки традиционно будет доступна на Football.ua:

Процедура жеребьевки

- Сеяные команды играют ответные матчи дома.

- Команды, которые играли в одной группе Лиги Европы или представляют одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

- Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не могут попасть в одну пару.

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